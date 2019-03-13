مصر | التحقيق مع عاطلين بقتل سيدة وتقطيعها داخل جوال بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع عاطلين بقتل سيدة وتقطيعها داخل جوال بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيابة حلوان الكلية، التحقيق مع المتهمين بقتل سيدة وإلقاء جثتها بالقمامة أسفل كوبري عزبة مراد بالمعصرة.

وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل "شوال" بأحد الصناديق القمامة وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة بها آثار ضرب وكان يوجد بها آثار نهش للكلاب الضالة.

وبعمل التحريات تبين أن الجثة لسيدة تدعى "علا"، 36 سنة، وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، أمكن تحديد هوية المتهمين وتبين أنهم عاطلين مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة خرجت مأمورية بقيادة الرائد محمد الزناتي، معاون مباحث المعصرة، وتم القبض عليهم.

حرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيق.

"شروق".. قصة الطفلة التي حررها "الأمن العام" من براثن خاطفيها

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول الوزير للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في بني سويف، من ضبط مرتكبي واقعة خطف طفلة ببني سويف ومساومة أهليتها على مبلغ مالي.

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وتبلغ لمركز شرطة الفشن بمديرية أمن بني سويف من المدعو "محمد. ع. أ"، بغياب نجلته الطفلة "شروق" من أمام منزله بذات الدائرة وأدلى بأوصافها، وتلقيه مكالمة هاتفية من سيدة مجهولة على هاتفه المحمول طلبت منه مبلغ ( مائتي ألف جنيه ) مقابل إعادة نجلته إليه.

وأسفرت جهود فريق البحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من: "عبدالرحمن.م.ع"، سن 24 "عامل" مُقيم بدائرة مركز شرطة الفشن، و"محمود.م.خ"، سن 19، عامل، ومُقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول بمحل إقامته، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في مساومة أهلية المجني عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة الخطف بالاشتراك مع المتهم الثاني والتي تربطه به علاقة صداقة، حيث اتفقا سوياً على اختطاف الطفلة المجني عليها لكون والدها يعمل بإحدى الدول العربية، وقام المتهم الأول باستئجار شقة بدائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة، لإخفاء المجني عليها عقب اختطافها لطلب الفدية، وتمكنا من اختطافها حال تواجدها بأحد شوارع القرية محل سكنها وتوجها بها للشقة المُشار إليها.

وبإرشاد المتهم الأول تم ضبط المتهم الثاني وبرفقته الطفلة المختطفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

