مصر | بلاغ ضد "الحرية والعدالة" لتطاوله على الجيش ونشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ ضد "الحرية والعدالة" لتطاوله على الجيش ونشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ إلى المستشار خالد ضياء الدين المحامي للعام الأول لنيابة أمن الدولة العليا ضد المسئول عن بوابة الحرية والعدالة وبعض المحرضين وذلك لتطاولهم على القوات المسلحة ورئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة وترويج الشائعات.

وقال صبري في بلاغه إن المبلغ ضدهم قد ارتكبوا العديد من الجرائم التي تقع تحت طائلة العقاب لتطاولهم على القوات المسلحة ورئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة وترويج الشائعات والتي من شأنها إثارة البلبلة وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي وزعزعة استقرار الدولة.

وطلب صبري التحقيق في الواقعة وإحالة المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.