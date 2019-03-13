مصر | إزالة 500 يافطة إعلانات في حملات أمنية مكبرة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إزالة 500 يافطة إعلانات في حملات أمنية مكبرة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبدالتواب واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، والعميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور عن ضبط 35 حالة سحب متنوع، 100 كلبش، 70 نموزج 125، وفي مجال المرافق تم ضبط 9 استاند، 3 ترابيزة، قلاية، 2 عربة يد، 2 ااسطوانة، شمسية، شعلة، 3 ميزان، 500 لافتة إعلانية، تروسيكل.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.