مصر | سقوط "العرباوي" وبحوزته كيلو ونصف هيروين في الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط "العرباوي" وبحوزته كيلو ونصف هيروين في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة الوراق، وبحوزته كيلو ونصف هيروين المخدر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بورود معلومات للملازم أول حسين صبري راشد الضابط بمباحث القسم، مفادها أن "سيد. م. ص. س. ح" وشهرتة العرباوي، 50 سنة، عاطل ومقيم بدائرة القسم، المسجل شقي خطر تحت رقم فئة أ ( فرض سيطرة ) السابق اتهامه في 23 قضية سرقات بالاكراه، سلاح بدون ترخيص، مخدرات، سرقات متنوعة، ضرب، مشاجرة، هروب من مراقبة اخرهم لسنة 2009 جنح قسم الوراق هروب من مراقبة، بمزاولة نشاطا اجراميا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطة الاثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر بضبط المتهم على وجه السرعة، وتمكنت قوة أمنية بإشراف المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، من ضبطه وبحوزته 1560 جرام من مسحوق الهيروين المخدر، سلاح ابيض مطواة، هاتف محمول، 300 جنية مصري.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

