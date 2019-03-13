مصر | حبس مسجل خطر لحيازته 31 تذكرة هيروين في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسجل خطر لحيازته 31 تذكرة هيروين في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة حلوان قرار بحبس، مسجل خطر عثر بحوزته على كمية من تذاكر الهيروين وفرد خرطوش 4 أيام.

وتعود البداية بورود معلومات لمباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام "سيد.ع" 33 سنة عاطل، ومقيم في حارة الصعايدة، عرب راشد حلوان، بحيازة أسلحة نارية وذخائر وترويج مواد مخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وعثر بحوزته على 31 تذكرة هيروين وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 ملي و3 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح والذخيرة بقصد الاستخدام في المشاجرات.

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حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

حبس رجل أعمال 15 يوما لاستيلائه على 20 مليون جنيه بالبساتين



جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، حبس صاحب شركة استيراد وتصدير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ حوالي 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها.

وكانت بلاغات وردت لضباط مباحث الأموال العامة من مواطنين يتهمون فيها "ا.ف"، صاحب شركة استيراد وتصدير، بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت بضبط وإحضار المتهم، وتمكنت الأجهزة من القبض عليه بأحد كمائن محافظة أسيوط، وتبين أنه هارب من أحكام قضائية متعددة، فتحرر المحضر اللازم وبعرضه على النيابة أمرت في وقت سابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التجديد.

