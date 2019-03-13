مصر | بـ"أسلوب الخطف".. حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"أسلوب الخطف".. حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس سائق "توك توك" وشريكه 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهما هواتف المواطنين بأسلوب الخطف.

وتعود التفاصيل حسبما جاءت فى الاوراق الرسمية، عندما وردت معلومات للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، عن قيام كل من "محمود.ح"، 18 سنة، سائق "توك توك"، ومقيم بعرب غنيم، و"علي.ن"، 27 سنة، عاطل، ومقيم بنفس عنوان الأول، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 444 لسنة 2019، بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في خطف هواتف المواطنين بالطريق العام.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على هاتف مبلغ بسرقته.

وبمواجهتهما اعترفوا بالواقعه بأسلوب الخطف، حرر المحضر اللازم واخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

القبض على سيدة لاختراقها حسابات المواطنين وابتزازهم ماليا بدار السلام



ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدة لاختراقها حسابات المواطنين وابتزازهم ماليا بدار السلام.

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وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص وسيدة) بتضررهما من مستخدم أحد الحسابات على موقع "فيس بوك"، لقيامه بإرسال رسائل للحساب الخاص بهما تتضمن صور خاصة بهما وعبارات تهديد وإبتزازهما بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشرها.

من خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت جهود فرق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة جهاد م.م، مقيمة بمنطقة دار السلام بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها بمحل إقامتها، والهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، ووحدة تخزين (فلاشة) وبفحصهما تبين وجود الصور.

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعتين، وأقرت بسابقة عملها لدى أحد المبلغين، وأنها تحصلت على الصور أثناء عملها لديه وقيامها بإبتزازهما بغرض الإستفادة منهما ماديًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.