أخبار مصر | رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع عاجل يضم المعنيين بالسكة الحديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع عاجل يضم المعنيين بالسكة الحديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية التى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وفى مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالفريق كامل الوزير، مقدماً له التهنئة بمناسبة توليه منصب وزير النقل، ومتمنياً له التوفيق فى أداء مهمته، وإحداث طفرة فى هذا القطاع الحيوى الذى يقدم خدماته لعدد كبير من المصريين، قائلاً: "الفريق كامل أخ عزيز تزاملنا وعملنا معا على مدار السنوات التى توليت فيها حقيبة الاسكان لتنفيذ عدد من المشروعات القومية".

وجدد الدكتور مصطفى مدبولى توجيه الشكر للدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، على ما بذله من جهود، وأضاف مدبولى "نحن جميعاً جنود فى خدمة الوطن، وكل منا يسلم الراية للذي يليه".

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ومن جانبه، قدم الفريق كامل الوزير، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته واختياره لتولى مسئولية وزارة النقل، كما قدم الشكر لرئيس الوزراء، على دعمه له خلال فترة توليه رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد الوزير على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال وزارة النقل، وخاصة ما يخص تطوير منظومة السكك الحديدية، التى تحتاج إلى معاونة شديدة من جانب مختلف وزارات الدولة، موضحاً أنه تلقى اتصالاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب حلفه اليمين بـ 8 ساعات فقط، ليتابع معه ويستفسر عن الخطط التى سيتم تنفيذها، وهو ما يوضح قدر الاهتمام والمتابعة الدقيقة والحثيثة من جانب القيادة السياسية لملف النقل وقطاعاته.

وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع عاجل يضم المعنيين بملف السكة الحديد، للعمل على سرعة الانتهاء من عمليات التحديث والتطوير لهذا المرفق الحيوى الذى يخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاحتفالية التى أقيمت مؤخراً احتفالاً بيوم الشهيد، والتى أشار خلالها إلى أهمية زيادة الوعى، وخاصة لدى فئة الشباب، وبذل المزيد من الجهود لمواجهة حملات التضليل ومخططات بث الفُرقة والإحباط التى تقوم بها الجهات المعادية.