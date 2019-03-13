أخبار مصر | "الدفاع" توافق على التحاق المحامين بدورات أكاديمية ناصر العسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدفاع" توافق على التحاق المحامين بدورات أكاديمية ناصر العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الأمانة العامة لوزارة الدفاع، في الآونة الأخيرة، على التحاق المحامين بدورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مجالات: إدارة الأزمات والتفاوض، وصناع القرار، والاستراتيجية والأمن القومي، بناءً على الطلب المقدم من سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، منسق عام هذه الدورات، إنه التقى مسبقًا رئيس الأكاديمية العسكرية العليا، اللواء شريف فهمي، بتفويض من النقيب العام، لبحث التحاق المحامين من جميع أنحاء الجمهورية بالدورات التي تنظمها الأكاديمية.

وعن أهمية تلك الدورات، أشار حنا إلى أن أحدا لا يغفل أهمية تلك الدورات التي تفيد المحامي سياسيًا، وتؤهله للمناصب القيادية، وتجعله على دراية كافية بالسياسة العامة في العالم والوطن العربي، وتمنح الحاصل عليها ميزة عند التقدم.

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وأوضح أنه بعد الحصول على تلك الدورات واستكمالها، من الممكن أن ترشح النقابة بعض المحامين لزمالة كلية الدفاع الوطني، مشيرًا إلى أنه جار تحديد المواعيد، وقيمة الاشتراك خلال الفترة المقبلة.

كانت الأمانة العامة لوزارة الدفاع أرسلت خطابًا إلى النقيب العام بشأن طلب التصديق على التحاق أعضاء نقابة المحامين بدورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مجال إدارة الأزمات والتفاوض، وصناع القرار، والاستراتيجية والأمن القومي.

وطلبت الأمانة من النقابة العامة الدفع بمندوب إلى الأكاديمية للاتفاق على توقيتات ومدة الدورات، معبرة عن استعدادها الدائم للتعاون لما فيه مصلحة الوطن، في إطار التعاون المثمر بين القوات المسلحة ونقابة المحامين.