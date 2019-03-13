أخبار مصر | وزير الأوقاف: لدينا طرق متعددة لمحاربة التطرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: لدينا طرق متعددة لمحاربة التطرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة ستعمل على تفكيك الفكر المتطرف أينما وجد، لأن خطر التطرّف كبير وشره مستطير، وعدواه متجاوزة الحدود، وأن الوزارة لديها من الوسائل المتعددة ما يعينها على القيام بذلك، من خلال موفديها ومبعوثيها إلى مختلف دول العالم، ومن خلال الخطبة المترجمة التي تتم ترجمتها الآن باثنتي عشرة لغة، إضافة إلى إصداراتها المترجمة إلى سبعة عشرة لغة، وصفحاتها الإلكترونية على مواقع التواصل باللغات المختلفة، ومؤتمراتها الدولية، ومسابقاتها العالمية.

وأوضح الوزير في تصريحات له، أن الوزارة ستعمل علي تفنيد التطرف من خلال جهود أكاديمية الأوقاف الدولية، ومنتديات وزارة الأوقاف التثقيفية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، إضافة إلى جهود الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان وأثرها في وسط آسيا كلها، وجهود المركز الإسلامي بدولة تنزانيا التابع لوزارة الأوقاف المصرية، وهدفنا سلام الإنسانية، ومحاصرة الفكر المتطرف، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح، واسترداد الخطاب الديني من جماعات التطرّف، ومواجهتهم بالحجة والبرهان أينما وجدوا.