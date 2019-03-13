أخبار مصر | "الأوقاف" تنظم مؤتمرا لأئمة مساجد إفريقيا لنشر "التعايش السلمي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تنظم مؤتمرا لأئمة مساجد إفريقيا لنشر "التعايش السلمي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن الوزارة ستعد لإقامة مؤتمر كبير لأئمة مساجد أفريقيا ودورهم في حفظ السلام وتحقيق التنمية بالقارة خلال العام الحالي ٢٠١٩ في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، بهدف الإسهام في نشر أسس التعايش السلمي، ونبذ كل ألوان التطرّف والعنف، ودعم جهود التنمية في القارة.

وأوضح الوزير، أنه سيعلن لاحقا عن موعد إقامة المؤتمر وضوابط المشاركة فيه، وسيتم انعقاده بأكاديمية الأوقاف الدولية؛ لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

يأتي ذلك في إطار مبادرة وزارة الأوقاف المصرية بأن يكون عام ٢٠١٩م عام التسامح الديني في أفريقيا، تلك المبادرة التي لاقت ترحيبا واسعا من علماء الدين في مختلف دول القارة.