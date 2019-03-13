أخبار مصر | نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن مسابقة المعلمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن مسابقة المعلمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن باب التظلمات الخاصة بمسابقة المعلمين المؤقتة مازالت جارية، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفحص جميع الشكاوى التى تأتى من المعلمين فى التظلمات، سواء تم تقديمها عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو الصندوق أو النواب أو خلافه، مشيرًا إلى أن يوجد بعض المعلمين لم يستكملون أوراقهم ولذلك تم إستبعادهم، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن لينك سريع للتظلمات عبر بيان رسمي لها أمس الثلاثاء.

وقال الدكتور محمد عمر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الآن يتم تشكيل لجان لفحص الشكاوي، مؤكدًا أنهم يسابقون الزمن لضيق الوقت.

وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إن كل ما تفعله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الآن برئاسة الدكتور طارق شوقي خلال مسابقة المعلمين المؤقتة، هى آليات ستضع الوزارة على الطريق العلمي الصحيح الممهد لمسابقة المعلمين الجديدة.

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وأشار إلى أن الوزارة تدرس الوقت والخطة اللازمة لمسابقة المعلمين الجديدة، قائًلا: "كل حاجة بنعملها دلوقتي هى الطريق العلمى لتطبيق اى حاجة في المستقبل".

وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ستصدر قريبًا تصور عن قانون التعليم قبل الجامعى.

وأشار فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إلى أن الآليات الجديدة للقانون ستكون لمعالجة المشاكل المزمنة التى توجد بالمنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيتضمن بعض البنود الخاصة بالمسابقات والمعلمين لتكون فى إطار منظم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 20182019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.