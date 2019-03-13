أخبار مصر | "أمهات مصر" تؤكد على أهمية احتفال المدارس بعيد الأم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر" تؤكد على أهمية احتفال المدارس بعيد الأم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، علي أهمية تنظيم الاحتفال بعيد الأم داخل كل مدرسة في 21 مارس الجاري، تقديرا لكل أم سواء كانت معلمة أو عاملة أو ولي أمر.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أنه لابد من تكريم جميع المعلمات والعاملات والأمهات المثاليات بكل مدرسة، وذلك تقديرا واحترامًا لدورهن مع أبنائهن وطلابهن، قائلة: "مهما نحتفل بيهم ونكرمهم لن نوفيهم حقهن ودورهن العظيم في المجتمع".

وردا علي بعض الدعوات التي تطالب بإلغاء الاحتفال مراعاة للطلاب اليتامي، قالت عبير: "مع كل الاحترام والتقدير لهؤلاء الطلاب، فلا يمكن إلغاء احتفال هام وعظيم مثل الاحتفال بعيد الأم تقديرا لدورهن، ولابد أن يتم الاحتفال بمشاركة هؤلاء الطلاب وتكريمهم والاحتفاء بهم وتقديرا لدور أمهاتهن".

واستنكرت عبير، دعوات إلغاء الاحتفال بعيد الأم، قائلة:" علي كدا بقي نلغي عيد اليتيم عشان مانحسسهمش أنهم يتامي، ونلغي يوم الشهيد عشان مانفكرش أمهات الشهداء بأبنائهم الشهداء"، مؤكدة أن عيد الأم من أهم الأعياد التي يجب الاهتمام بها والاحتفال به.