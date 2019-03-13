أخبار مصر | التعليم لـ"الخليج 365": ندرس الخطة اللازمة لمسابقة المعلمين الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم لـ"الخليج 365": ندرس الخطة اللازمة لمسابقة المعلمين الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن ما تفعله وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الآن برئاسة الدكتور طارق شوقي خلال مسابقة المعلمين المؤقتة، هي آليات ستضع الوزارة على الطريق العلمي الصحيح الممهد؛ لمسابقة المعلمين الجديدة.

وأشار عمر في تصريحات خاصة، إلى أن الوزارة تدرس الوقت والخطة اللازمة لمسابقة المعلمين الجديدة، قائًلا:" كل حاجة بنعملها دلوقتى هى الطريق العلمى لتطبيق أى حاجة في المستقبل".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.