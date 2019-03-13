أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' ينعى الكاتب الصحفي نبيل زكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' ينعى الكاتب الصحفي نبيل زكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الكاتب الكبير نبيل زكي، المتحدث الرسمي لحزب التجمع ورئيس تحرير جريدة الأهالي الأسبق، والذي وافته المنية أمس.

وقال المجلس في بيان له، إن الفقيد رحل بعد حياة مهنية وسياسية مهمة، قدم فيها مثالًا للصحفي الوطني، الذي يتبنى قضايا وطنه ويدافع عنها، وعبر رحلته الطويلة ظل القدوة لأجيال من الصحفيين، رأوا فيه الالتزام والصدق والحرص على حرية التعبير والدفاع عن قضايا الوطن والمهنة.

وأضاف أنه من خلال رحلته كاتبًا وصحفيًا ورئيسًا لتحرير الأهالي وقيادة سياسية بارزة في الحركة اليسارية، كان "زكي" دائمًا يُقدم مصلحة الوطن والمهنة على أي شئ آخر، وعبر مسيرته الطويلة كان نموذجًا للمفكر والكاتب الحريص على الوحدة الوطنية والمساهم دائمًا في حمايتها والدفاع عنها، والوقوف ضد أي مظهر من مظاهر التطرف أو شق الصف الوطني.

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وأكد المجلس أنه رغم معاناته الشديدة مع المرض، والتي استمرت سنوات طويلة، كان حريصًا على ألا يعلم أحد شيئًا عن مرضه، وظل حتى الشهر الماضي حريصًا على المشاركة في الندوات الإعلامية والمؤتمرات والاجتماعات الحزبية والسياسية.

وكان توفي الكاتب الصحفى نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع ورئيس التحرير السابق لجريدة الأهالي، بعد صراع طويل مع المرض.

ويُعد الكاتب الصحفي الكبير أحد رموز حزب التجمع، والمتحدث الرسمي للحزب لسنوات طويلة، بالإضافة إلى عضويته بالمكتب السياسي للحزب، وعمل رئيسًا لتحرير ورئيسًا لمجلس إدارة جريدة الأهالي، كما شغل منصب رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق.