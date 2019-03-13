أخبار مصر | نائب وزير التعليم: تشكيل لجان لفحص شكاوى المتظلمين من مسابقة العقود المؤقتة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير التعليم: تشكيل لجان لفحص شكاوى المتظلمين من مسابقة العقود المؤقتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن باب التظلمات الخاصة بمسابقة المعلمين المؤقتة مازالت مفتوحة.

وأكد محمد عمر، في تصريحات خاصة، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفحص جميع الشكاوى التى تأتى من المعلمين فى التظلمات، سواء تم تقديمها عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو الصندوق أو النواب أو خلافه، مشيرًا إلى أنه يوجد بعض المعلمين لم يستكملوا أوراقهم ولذلك تم استبعادهم، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن لينك سريع للتظلمات عبر بيان رسمي لها أمس الثلاثاء.

وقال الدكتور محمد عمر، أن الآن يتم تشكيل لجان؛ لفحص الشكاوى، مؤكدًا أنهم يسابقون الزمن لضيق الوقت.