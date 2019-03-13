أخبار مصر | محافظ القاهرة يوافق على تخصيص قطعة أرض للطب البيطري بـ"15 مايو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يوافق على تخصيص قطعة أرض للطب البيطري بـ"15 مايو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، على تخصيص قطعة أرض تبلغ 28 ألف و797 مترا، واستغلال المجزر نصف آلي بنطاق حي 15 مايو لصالح مديرية الطب البيطري.

وأكد المحافظ، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، أنه تم البدء في إنشائه منذ 2003، ولم يتم استغلاله حتى الآن، نتيجة تعثر استكمال إدخال المرافق، من صرف صحي والكهرباء وأعمال الرصف.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنفيذي لمحافظ القاهرة بحضور نواب المناطق الأربعة ومديري المديريات والهيئات الخدمية المنعقد الآن بديوان المحافظة.