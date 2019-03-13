أخبار مصر | محافظ القاهرة يوجه بتفعيل الجراجات المتواجدة أسفل العقارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يوجه بتفعيل الجراجات المتواجدة أسفل العقارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، أهمية تفعيل جراجات السيارات الموجودة أسفل العقارات للقضاء على ظاهرة التكدس المروري وركن السيارات في الشوارع الرئيسية

وأضاف "عبد العال" أن تفعيل الجراجات بجميع العقارات الموجودة بالشوارع الرئيسية بالعاصمة سيساهم في التقليل من تلك الظاهرة والحفاظ على الشكل الجمالي للعاصمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، اليوم، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء وشرطة المرافق والاشغالات، وشرطة المرور، وقيادات المحافظة.