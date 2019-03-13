أخبار مصر | مدرسة بالسويس تغرق فى المياه.. و'الأمناء': المسئولون بيحدفونا لبعض (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرسة بالسويس تغرق فى المياه.. و'الأمناء': المسئولون بيحدفونا لبعض (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغاث أولياء أمور مدرسة محمد فريد الرسمية لغات فى محافظة السويس بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بسبب انتشار المياه فى المدرسة مما يسبب خطر على صحة الطلاب.

قال محمد العمدة نائب رئيس مجلس الأمناء فى تصريح خاص لــ"الخليج 365"، أن ميزانية صيانة المدرسة لم يتم صرفها على المدرسة ومجلس الامناء لا يستطبع أن يأخذها بالأمر المباشر، مشيرًا إلى أن أولياء الامور ومجلس الامناء استغاثوا كثيرًا بالمسئولين ولكن دون جدوى.

وأكد محمد العمدة أنه لا يوجد أحد يساند المجلس فى صيانة المدرسة، مؤكدًا أن المدرسة سيئة وأسوأ مدرسة تعليم عام على مستوى السويس، مشيرا إلى أنه يوجد لجان تأتى من المحافظة، فى المرة الأولى قالوا إن هذه المياه هى مياه جوفية، وفى المرة الثانية قالوا إنها مأسورة مكسورة ولكن حتى الآن لم يتم حل المشكلة قائًلا خلال تصريحاته لـ"الخليج 365":" المسئولين بيحدفونا لبعض".