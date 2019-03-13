أخبار مصر | جبهة الدفاع بمستشفى العباسية تدعو المجتمع لتسوق أعمال المرضى وتشجيعهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة الدفاع بمستشفى العباسية تدعو المجتمع لتسوق أعمال المرضى وتشجيعهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وحدة التأهيل بمستشفى العباسية للصحة النفسية المعرض السنوي للمنتجات الفنية لنزلاء مستشفى العباسية للصحة النفسية يوم الأحد 17 مارس الجاري، ويستمر إلى الأربعاء 20 من نفس الشهر من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور للزيارة والتسوق بشراء منتجات المرضى، وتشمل أعمال المرضى منتجات مختلفة من لوحات فنية وزخارف وأعمال اركيت ومفروشات يدوية.

يذكر أن هذا المعرض من الأعمال الدورية لوحدة التأهيل التي تقوم على تأهيل المرضى لإعادة دمجهم بالمجتمع واكتشاف مواهبهم وتنميتها وتحفيزهم عن طريق العلاج بالعمل.

وتدعو جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية المجتمع المدني ووسائل الاعلام لزيارة المعرض بوحدة التأهيل بمستشفى العباسية للصحة النفسية للتعرف على أعمال المرضى وتحفيزهم ضمن مساعي الجبهة لإزالة وصمة المرض النفسي وتوعية المجتمع بأهمية مستشفيات الصحة النفسية وفي القلب منها مستشفى العباسية التي تلاقي هجمات شرسة من قبل البعض في محاولة للتمهيد لتقبل الرأي العام نقلها إلى خارج حدود العاصمة.