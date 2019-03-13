أخبار مصر | بالأسماء.. ١٨ مرشحا على منصب نقيب الصيادلة منهم ٥ مقربين لـ"عبيد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. ١٨ مرشحا على منصب نقيب الصيادلة منهم ٥ مقربين لـ"عبيد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشتعل المنافسة في انتخابات نقابة الصيادلة، التي تم إغلاق باب الترشح فيها أمس الثلاثاء، وكشفت عن إقبال غير مسبوق في الترشح على منصب نقيب الصيادلة، ووصل عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم لمنصب النقيب ١٨ صيدلى.

وجاءت الأسماء المترشحة بترتيب أسبقية التقدم بالأوراق:

١د. كرم كردي

2د. ثروت حجاج

3د. علي عبد الله

4د. محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرك

5د. على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية

6د. أشرف مكاوي

7د. جميل بقطر

8د. أمل كمال حسين

9د. مصطفى الوكيل وكيل النقابة السابق

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10د. وائل علي والذي أعلن عن تنازله للدكتور ثروت حجاج

11د. أحمد فارس

12د. محمد فودة

13د. إيهاب قلدس

14د. مصطفي داوود

15د. مهاود حبيب

16د. منى المهدي

17د. أيمن عثمان أمين عام النقابة السابق

18د.حسن إبراهيم أمين صندوق النقابة السابق

وستعلن لجنة الانتخابات القائمة الأولية للمترشحين، وتعلن القائمة النهائية عقب الانتهاء من فترة التنازلات والطعن.

وكشفت أسماء المرشحين على منصب النقيب، عن ترشح ٥ من المقربين لنقيب الصيادلة المحبوس الدكتور محي عبيد، وهم مصطفى الوكيل، وأيمن عثمان، وحسن ابراهيم، وأشرف مكاوي، وأمل كمال.