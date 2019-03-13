أخبار مصر | محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بتفقد لجان "التعديلات الدستورية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بتفقد لجان "التعديلات الدستورية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطالب "محافظ القاهرة" خلال الاجتماع التنفيدي للمحافظة بحضور نوابه وبعض من رؤساء الأحياء ومديري المديريات والهيئات الخدمية، النواب ورؤساء الأحياء بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية وأن تكون علي أتم الاستعدادت؛ لاستقبال المواطنين حتي لا نتفاجئ وقتها.
مصطفى بكري يكشف موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستبدأ مناقشة التعديلات الدستورية، ابتداءً من يوم 16 مارس، وبعد انتهاء المدة المحددة لإجراء المناقشات، سيقوم البرلمان بالتصويت على هذه التعديلات في يوم 17 أبريل المقبل في الغالب.
وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الاستفتاء على الدستور سيكون خلال 22، و23، و24 إبريل المقبل، معقبًا: "دي توقعاتي حتى الآن".
وأعلن المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، التقدم بعدد من التعديلات الدستورية للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وتضمنت استحداث غرفة مجلس الشيوخ غرفة ثانية في البرلمان، وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من النواب، والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" إن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.