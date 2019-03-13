أخبار مصر | محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بتفقد لجان "التعديلات الدستورية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يطالب رؤساء الأحياء بتفقد لجان "التعديلات الدستورية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن البلاد قاربت على إجراء التعديلات الدستورية والمقرر الاستفتاء عليها الأيام المقبلة، لافتًا إلي أهمية الحدث.

وطالب "محافظ القاهرة" خلال الاجتماع التنفيدي للمحافظة بحضور نوابه وبعض من رؤساء الأحياء ومديري المديريات والهيئات الخدمية، النواب ورؤساء الأحياء بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية وأن تكون علي أتم الاستعدادت؛ لاستقبال المواطنين حتي لا نتفاجئ وقتها.

مصطفى بكري يكشف موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية