أخبار مصر | سلطة الطيران المصري تمنع عبور وهبوط طائرات البوينج B737 /Max

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلطة الطيران المصري تمنع عبور وهبوط طائرات البوينج B737 /Max والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت سلطة الطيران المدنى المصري قرارًا احترازيًا لصالح سلامة الركاب والطيران بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات البوينج من طراز البوينج(B737 /Max) فى الأجواء والمطارات المصرية، حيث تم إصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم وذلك فى أعقاب الحادث المؤسف لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية يوم ١٠ مارس لنفس طراز الطائرة وعدم وضوح سبب الحادث حتى الآن.

وجاري عمل تقييم لسلامة تشغيل هذا الطرا مع سلطات الطيران المدني الدولية والشركة المصنعة للطائرة و وكالات السلامة المعنية.

جدير بالذكر أن شركه مصر للطيران لا تمتلك هذا الطراز من طائرات البوينج B737/max ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوى، مع العلم أنه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى اي من الشركات المصرية.