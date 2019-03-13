حدث في مثل هذا اليوم.. ولد الشاعر محمود درويش

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في مثل هذا اليوم 13 مارس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أنه شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 624: وقوع غزوة بدر الكبرى والتي تعتبر أول معركة في الإسلام. في عام 1462: طباعة الإنجيل لأول مرة. في عام 1718: ويليام هيرشل يكتشف كوكب أورانوس ليكون الكوكب السابع في النظام الشمسي. في عام 1930: اكتشاف كوكب بلوتو. في عام 2013: اختيار فرنسيس الأول بابا جديد للفاتيكان خلفا للبابا المستقيل بندكت السادس عشر.

في عام 1890: ولد حسين عبد المجيد والد صدام حسين.في عام 1899: ولد جون فان فليك، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1977.في عام 1963: ولد جيورجيوس سفريس، شاعر يوناني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1963.في عام 1902: ولد محمد عبد الوهاب، موسيقي ومغني مصري.في عام 1941: ولد محمود درويش،

في عام 1890: ولد حسين عبد المجيد والد صدام حسين. في عام 1899: ولد جون فان فليك، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1977. في عام 1963: ولد جيورجيوس سفريس، شاعر يوناني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1963. في عام 1902: ولد محمد عبد الوهاب، موسيقي ومغني مصري. في عام 1941: ولد محمود درويش، شاعر فلسطيني. Advertisements في عام 1942: ولدت ليلى طاهر، ممثلة مصرية. في عام 1947: ولد سيد القمني، كاتب مصري. في عام 1967: ولد صابر الرباعي، مغني تونسي. في عام 1975: ولد محمد حفظي، كاتب سيناريو مصري. في عام 1901: وفاة بنجامين هاريسون، رئيس الولايات المتحدة الثالث والعشرون. في عام 1975: وفاة إيفو أندريتش، أديب "كرواتي - يوغسلافي" وحاصل على جائزة نوبل في الأدب لسنة 1961. في عام 1993: وفاة عبد الله غيث، ممثل مصري.

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