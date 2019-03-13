انت الان تتابع القوات البحرية: إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كميات الحشيش المضبوطة

أحبطت عناصر القوات البحرية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة تهريب أكثر من 8 أطنان من الحشيش، في ضربة قاصمة للمهربين وتجار المواد المخدرة التي تستهدف تدمير عقول وسواعد شباب الوطن، وذكرت القوات المسلحة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن بلاغا ورد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برصد مغادرة أحد بلنصات الصيد المشتبه به من بلطيم إلى المنطقة شمال البحر المتوسط، بغرض استلام شحنة يشتبه فى أنها تحوى كمية كبيرة من المواد المخدرة وبالمتابعة الدقيقة لحركة البلنص، تم رصد إبحاره باتجاه السواحل الغربية لمصر للدخول إلى البلاد عبر البحر.

واعترضت عناصر القوات البحرية المركب، الذي حاول طاقمه الهرب وإلقاء الحمولات بالبحر، وتم إجباره على التوقف وبتفتيشه عثر بداخله على شحنة من المواد المخدرة يصل وزنها إلى أكثر من 8 أطنان من جوهر الحشيش المخدر، وتم اقتياد البلنص إلى أحد الموانئ لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الطاقم والمواد المخدرة. كما

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