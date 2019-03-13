انت الان تتابع الأرصاد تحذر: اليوم انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس بارد - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانا، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على شمال الصعيد، وإن ظل حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، قد تمتد إلى القاهرة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى