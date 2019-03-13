شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة تصل لحد العاصفة وسقوط أمطار اليوم.. و«الأرصاد» تعلن موعد انتهاء الموجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد، اليوم الأربعاء، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

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وأوضح، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء، سيبدأ بعد ظهر اليوم، على شمال البلاد والقاهرة، وغدًا سيطول شمال الصعيد وجنوب سيناء، مشيرًا إلى أن الانخفاض سيصل إلى 7 درجات تقريبًا.

وأضاف «عبدالعال» أن البلاد ستشهد، بعد ظهر اليوم الأربعاء، أتربة تصل إلى حد العاصفة، مع فرص سقوط أمطار على الوجه البحري والقاهرة، مؤكدًا أن نهاية عدم الاستقرار تكون غدًا الخميس، وتعود بعدها الأوضاع إلى طبيعتها.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في السواحل الشمالية من 17 إلى 18 درجة مئوية، بينما على الوجه البحري والقاهرة من 18 إلى 20، بينما تكون في شمال الصعيد من 20 إلى 21 درجة مئوية.