شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة الثانية من ملتقى الأقصر للفنون البصرية بمشاركة 50 فنانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت، الأربعاء، بمدينة الأقصر فعاليات الدورة الثانية من ملتقى الأقصر للفنون البصرية، والذي أقيم وسط المناطق الأثرية والطبيعية وشاطى نهر النيل الخالد، وفندق شهرزاد التراثى في غرب الأقصر، بمشاركة قرابة خمسين فنانا وفنانة تشكيلية من مصر والإمارات وإيطاليا وسلوفاكيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الفنان الدكتور إياد عرابى، القوميسير العام، ورئيس مؤسسة الفن من الناس وللناس المنظمة للملتقى، إن الملتقى يقام هذا العام تحت شعار «ترانيم الحياة بين ضفتى النهر»، يتيح للمشاركين فرصة التعبير عن الأنهار كشرايين وينابيع حضارة، عبر أعمالهم، مشيرا إلى أن الملتقى في البر الغربى للأقصر، على ضفة نهر النيل الخالد، ووسط الطبيعة البكر في القرى، وقرب معابد ومقابر الفراعنة التي تنتشر في غرب مدينة الأقصر، مؤكدا أن قدوم الفنانين للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات المختلفة والتى زادت على 6 ملتقيات للفنون التشكيلية في العام الواحد يرجع لحرص القيادة السياسية على دعم هذه الفعاليات من أجل العمل على زيادة التدفقات السياحية وتنشيط السياحة، مشيرا إلى أن الملتقى يعد إضافة مهمة للأجندة الثقافية والفنية بالأقصر، وإثراء للحركة التشكيلية في الجنوب المصرى.

من جهته، ذكر الفنان الدكتور محمد عرابى، رئيس الملتقى، أن الملتقى في دورته الثانية، ينقسم إلى «سمبوزيوم الفنون البصرية للمحترفين»، و«الورشة الدولية لطلائع الفنون البصرية»، والتى تضم ثلاث ورش متخصصة في فنون الرسم والتلوين والنحت والحفر والطباعة، مضيفا أن ضيف شرف الملتقى هذا العام هو الفنان والأكاديمى الإيطالى سالفو بيتونتى، عميد أكاديمية البرتينا للفنون الجميلة، بمدينة تورينو.

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وأشار إلى أن من بين المشاركين في الملتقى كثيرا من الأسماء البارزة في الحركة التشكيلية العربية والأوروبية، حيث يشارك من الإمارت الفنانتان التشكيليتان خلود الجابرى وأمل لوتاه، ومن الولايات المتحدة الأمريكية باتريسيا جود ريتش، ومن إيطاليا ماريلا لورو، ومن مصر منال مبارك وعلى سيد عبده حسان، وبيشوى زارع عبدالحنون، وعلاء أبوالحمد عبدالستار، ورمضان عبدالمعتمد، ومصطفى سليم، وأسماء سامى، وأيمن قدرى، وعلاء عوض، وأحمد عبدالفتاح وحامد محمد مصطفى.

فيما أشادت الفنانة التشكيلية الإماراتية، خلود الجابري بالملتقى الثانى للفنون البصرية، مؤكدة أنه من الفعاليات المهمة لإثراء الفن التشكيلي والتواصل والتعرف على مدارس جديدة من مختلف الدول، موكدةً ان دور المرأة في الحركة التشكيلية العربية يتزايد بشكل رائع، موضحة أن الفنانة التشكيلية المصرية لها حضور متميز في الحركة التشكيلية المصرية وذلك يرجع إلى الحرية في الابداع والذى يمنح التميز لكل فنان.

وأضافت أن الإماراتيات يحصلن على مساحة واسعة من الحرية للوصول إلى أفضل مناحى الإبداع والوصول لمستوى متقدم من التميز في الفن التشكيلي بفضل الأسس التي تم وضعها والتى تحفظ للمرأة حقوقها، مؤكدة أن هذه الحقوق تتعاظم يوما بعد الآخر على يد أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك.

ملتقى الأقصر للفنون البصرية، والذى يشارك في تنظيمه، للعام الثانى على التوالى، فريق من مؤسسة روبرت بوش الألمانية، يضم كاتارينا كاربا، ودعاء علوان، يتيح للمشاركين به فرصة التجول بين المواقع الأثرية مدينة الأقصر، وتم تنظيم عدد من الفعاليات، والمنتديات والحلقات النقاشية على هامشه والتى يقوم خلالها المشاركون بعرض تجاربهم الفنية في مختلف مجالات الفنون البصرية.