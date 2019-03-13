شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» ينعى نبيل زكي: كان مثالاً للصحفي الوطني وقدوة لأجيال بعده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الكبير نبيل زكي، الذي رحل بعد حياة مهنية وسياسية مهمة قدم فيها مثالاً للصحفي الوطني الذي يتبنى قضايا وطنه ويدافع عنها. وعبر رحلته الطويلة، ظل «زكي» القدوة لأجيال من الصحفيين رأوا فيه الالتزام والصدق والحرص على حرية التعبير والدفاع عن قضايا الوطن والمهنة.. من خلال رحلته كاتباً وصحفياً ورئيساً لتحرير جريدة الأهالي وقيادة سياسية بارزة في الحركة اليسارية.

وأوضح المجلس، في بيان، الأربعاء، أن «زكي» كان دائماً يقدم مصلحة الوطن والمهنة على أي شىء آخر، وعبر مسيرته الطويلة كان نموذجا للمفكر والكاتب الحريص على الوحدة الوطنية والمساهم دائماً في حمايتها والدفاع عنها والوقوف ضد أي مظهر من مظاهر التطرف أو شق الصف الوطني، ورغم معاناته الشديدة مع المرض والتى استمرت لسنوات طويلة، كان حريصا على ألا يعلم أحد شيئاً عن مرضه، وظل حتى الشهر الماضى حريصا على المشاركة في الندوات الإعلامية والمؤتمرات والاجتماعات الحزبية والسياسية.

وينعى المجلس، الكاتب الصحفى، باعتباره أحد المساهمين والمشاركين في كل دورات معهد تدريب الإعلاميين الأفارقة منذ نشأته، حتى الدورة الأخيرة التي شارك فيها بمحاضرة مهمة، وتقدم المجلس بالعزاء لأسرته وأسرة الصحفيين ولمصر في فقيدها الكاتب الكبير.