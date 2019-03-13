شكرا لقرائتكم خبر عن مسعفان يسلمان 47 ألف جنيه عثرا عليها أثناء نقل 4 مصابين في حادث بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم مسعفان بمحافظة البحيرة مبلغ 47 ألف جنيه عثرا عليه أثناء قيامهما بنقل مصابين في حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الزراعي السريع في نطاق مركز إيتاي البارود، والذي تسبب في إصابة 4 أشخاص ونفوق 3 مواشٍ.

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تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد محمد زايد مأمور، مركز شرطة إيتاي البارود، بوقوع حادث تصادم بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي اتجاه القاهرة، في نطاق مركز شرطة إيتاي البارود، وبالانتقال تبين أنه أثناء وقوف سيارتي نقل على جانبي الطريق اصطدمت بهما سيارة نقل جامبو محملة بالمواشي، قيادة «عبدالله.ف.ب»، 33 سنة، مقيم بالقليوبية.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثالثة و3 آخرين من مرافقيه بكسور وجروح وكدمات، وتم نقلهم لمستشفى إيتاي البارود العام، وكذلك نفوق 3 رؤوس مواشٍ.

وعثر كل من محمد سعد محروس، وهادي محمد خليف، المسعفان بسيارة الإسعاف بمدينة إيتاي البارود، على مبلغ 47 ألف جنيه داخل السيارة الثالثة، وتم إثبات المبلغ في المحضر رقم 6328 جنح إيتاي البارود لسنة 2019.