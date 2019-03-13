شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تمنع مرور وهبوط وإقلاع طائرات البوينج «B737 /Max» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الطيران المدني، الأربعاء، منع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينج من طراز (B737 /Max) في الأجواء المصرية، بعد أيام من سقوط طائرة إثيوبية من ذات الطراز، الأحد، راح ضحيتها 149 راكبًا، بينهم 6 مصريين، إضافة إلى طاقمها المكون من 8 أفراد.

وقالت الوزارة، في صفحتها الرسمية على فيس بوك، إنها اتخذت القرار بشكل احترازي «لصالح سلامة الركاب والطيران».

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وأضافت أنه يأتي بالتزامن مع «إصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم، وذلك فى أعقاب الحادث المؤسف لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية يوم ١٠ مارس لنفس طراز الطائرة وعدم وضوح سبب الحادث حتى الآن».

وتابعت أنه «جارى عمل تقييم لسلامة تشغيل هذا الطراز مع سلطات الطيران المدني الدولية والشركة المصنعة للطائرة ووكالات السلامة المعنية».

ونفت وزارة الطيران المدتي امتلاك شركة مصر للطيران هذا الطراز من طائرات البوينج B737/max، قائلة إنها لا تأتي «ضمن خطط الشركة المستقبلية لتطوير أسطولها الجوى، مع العلم أنه لا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز في السجل المصري للطائرات لدى اي من الشركات المصرية».

وفي وقت سابق، كما مصر اتخذت دول عدة قرارات مماثلة بمنع هبوط الـ B737/max أو وقف تشغيلها ضمن رحلات خطوطها الجوية.