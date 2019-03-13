شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مشاركة القطاع الخاص للحكومة في إنشاء مركزين «للغسيل الكلوي والعيون» بتشاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، اجتماعاً مع عدد من كبرى المستشفيات الخاصة، في إطار التوأمة والشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور تامر عصام، نائب وزيرة الصحة لشؤون الدواء، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، والدكتورة سهير عبدالحميد، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور هشام الشرقاوي، مدير مشروع المستشفيات النموذجية، وعدد من مديري كبري المستشفيات الخاصة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة أكدت خلال الاجتماع على ضرورة تكامل الدولة مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يخدم المنظومة الصحية والمريض المصري، مشيرة إلى أن فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ستشهد مزيداً من تعزيز سبل التعاون بين مصر والدول الأفريقية الصديقة في المجال الصحي، موضحةً أن القطاع الخاص هو شريك أساسي مع القطاع الحكومي في كافة المشروعات الصحية المقرر تدشينها في القارة الأفريقية.

وأضاف أن وزيرة الصحة أشارت إلى أن القطاع الخاص سيشارك الحكومة في تطوير وإنشاء مركزين «للغسيل الكلوي» و«أمراض العيون» بدولة تشاد، في إطار تعزيز التعاون ودعم المنظومة الصحية بالدولة الصديقة، وذلك بعد الزيارة الأخيرة لوزيرة الصحة والسكان لدولة تشاد والتي وجدت أن هناك عجزا شديدا في وحدات الغسيل الكلوي، ومراكز أمراض العيون، فكان لزاماً على الدولة المصرية دعم المنظومة الصحية بتشاد، مؤكدة أن مصر تتحرك في أفريقيا بشكل جيد.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة أشادت بدور القطاع الخاص في دعمه للمبادرات الرئاسية الجارية مثل قوائم الانتظار، و«100 مليون صحة»، لافتة إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من هذا التعاون، وذلك خلال فترة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، من خلال وضع نموذج مشترك مع القطاع الخاص لتشغيل المستشفيات بمنظومة التأمين الجديدة، فضلاً عن تدريب الفرق الطبية العاملة بالمنظومة الجديدة بكبرى المستشفيات الخاصة، موضحة أن الدولة بقطاعيها الحكومي والخاص لابد أن تتحرك لتحقيق هدف واحد هو الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري.

وفي نهاية الاجتماع وجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يقدمه من إسهامات لتطوير المنظومة الصحية، يؤكد وطنية العاملين في هذا القطاع الهام.