شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية تعلن بدء فحص «مخدرات» للعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت جامعة الإسكندرية عمل كواشف طبية للمخدرات للعاملين بها، أمس الثلاثاء، وذلك ضمن حملة تستمر لثلاثة أيام ضمن أنشطة مكافحة المخدرات التي تنظمها الجامعة منذ نوفمبر السابق، بالتعاون مع صندوق المكافحة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف عينات من جميع فئات العاملين بالجامعة.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن هذه الحملة تعتبر خطوة هامة جداً للتحقق من سلامة العاملين بالجامعة ولضمان جودة سير العمل بها.

وأكد أن إدارة الجامعة ستتخذ إجراءات حاسمة مع من يمتنع عن إجراء التحليل، أو من يثبت تعاطيهم للمخدرات.

Advertisements

وأضاف «الكردي» أن الجامعة تتبنى أيضاً أنشطة مختلفة للتوعية بمخاطر الإدمان، وذلك في إطار أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال تنظيم ندوات بالكليات والمعاهد المختلفة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لمنطقة بشاير الخير1، والانضمام إلى قوافل التوعية الخاصة بالجامعة في منطقة أبيس، حرصاً على سلامة أبناء المجتمع السكندري ودعمهم في تلقي العلاج أيضاً.

وفي شأن متصل، استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، وفدا من جامعة شيردن الكندية لبحث فرص التعاون الممكنة وإنشاء درجات علمية مشتركة من خلال إنشاء برامج مشتركة حديثة.

وقال رئيس الجامعة إنه تم الاتفاق مع الوفد الكندي على توقيع اتفاقية تعاون مشتركة لبدء الخطوات التنفيذية في العمل على إنشاء هذه البرامج، وقضاء جزء من الدراسة بين جامعة الإسكندرية وكندا، كما تم الاتفاق على تقديم دورات تدريبية صيفية للطلاب بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية.

حضر اللقاء الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لشؤون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولى.

كما حصدت جامعة الإسكندرية، ممثلة في كليتي التربية الرياضية للبنين والبنات، درع المركزين الأول والثالث فردي وفرق في البطولة العربية الثالثة للمبارزين الجامعيين، التي أقيمت في الفترة من 23 إلى 26 فبراير الماضي، تحت رعاية وزيري الشباب والرياضة والتعليم العالي، ببني سويف، وشارك فيها 29 دولة عربية وعدد من الجامعات المصرية.