شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تقيم مهرجانًا رياضيًا احتفالاً بيوم الشهيد والمحارب القديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة العسكري، بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة احتفالاً بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، حسبما ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

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وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة دوري كرة السلة بالكراسي المتحركة، كذلك العديد من المباريات الرياضية في كرة اليد ورفع الأثقال وتنس الطاولة بين فرق الجمعية على كأس القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية، كما شاركت الموسيقات العسكرية خلال المهرجان بتقديم عدد من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية والتراثية.

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة وتقديرها المطلق تضحيات وبطولات أبنائها المخلصين من أسر الشهداء والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية، مشيرًا إلى الاستمرار الدائم في تطوير الخدمات والأنشطة المختلفة التي تقدمها الجمعية لأعضائها من مقاتلى القوات المسلحة وأسرهم في جميع النواحى الاجتماعية والثقافية والترفيهية عرفاناً بجميلهم ودفاعهم عن الوطن لبناء مستقبل أفضل يحمل لمصر كل الخير والتقدم.

وفى نهاية المهرجان، تم تكريم عدد من أبطال الجمعية الذين حصلوا على الميداليات والمراكز المتقدمة في العديد من البطولات.