شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: لدينا إرادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة فى نهضة المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك فى فعاليات الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، كلمة مصر خلال الجلسة العامة للدورة، واستهلتها بتقديم خالص التعازى فى ضحايا الطائرة الإثيوبية.

وأشارت رئيسة الوفد المصرى إلى أن اجتماعات الدورة 63 هذا العام تتزامن مع احتفال مصر بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية فى العصر الحديث 1919 -2019 ، مؤكدة أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بالمرأة المصرية وتمكينها فى جميع المجالات، ويدل إعلان رئيس الجمهورية عام 2017 عاما للمرأة المصرية على إيمان الإرادة السياسية بأهمية دور المرأة في تحقيق نهضة المجتمع، حيث وصل تمثيل المرأة فى الحكومة ولأول مرة فى تاريخ مصر إلى 25%، و كذا إعلان عام 2018 عاماً للأشخاص ذوى الإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والعمل على تطوير نظم الإتاحة والاندماج.

كما أكدت مرسى أن الدستور المصرى نص فى المادة الثامنة على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، وضمان الحياة الكريمة، وتلزم المادة الحادية عشر الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.

وأوضحت رئيسة الوفد المصرى أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادى يصاحبه حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية تتضمن شبكة أمان اجتماعى متكاملة تشمل رعاية صحية، تحويل نقدى، توظيف وشمول مالي، التأمين والمعاشات الاجتماعية، التغذية المدرسية، بطاقات التموين الغذائى، وتطوير العشوائيات وضمان سكن لائق وكريم ، وتحت مظلة الحماية الاجتماعية ، يتم توفير خدمات للمرأة المُسنة تتمثل فى مؤسسات رعاية المُسنين و تقديم الخدمات لهم في منازلهم وتغطيتهم تأمينيا وإصدار تعديلات قانون للتأمينات الاجتماعية والمعاشات ، تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعى الشامل وتنفيذ رؤية الحكومة المصرية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

ولفتت رئيسة الوفد المصرى الى أن برنامج الحماية الاجتماعية ” تكافل وكرامة" يهدف إلى التحول من تعميم الدعم الي شبكات تتسم بالكفاءة والمشروطية و استهداف الشرائح المجتمعية الاٌولي بالرعاية وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج حتى الآن 2 مليون و 230 الف أسرة، مستفيد منهم 89% سيدات .

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وأضافت أن الحكومة المصرية أطلقت برامج للتحرك من "الحماية إلى الانتاج" بهدف إتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة ، وعرضت بعض الاحصائيات عن الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى مصر ، حيث بلغ عدد المستفيدات من دعم رغيف الخبز 38 مليون سيدة ، وعدد المستفيدات من" البطاقات التمونية الغذائية " 34 مليون سيدة ، كما حصلت 10 مليون سيدة على وسائل تنظيم الاسرة ، و8 مليون سيدة مستفيده من "خدمات الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة " ، كما وصل عدد المستفيدات من قروض المشروعات متناهية الصغر2 مليون و100 الف مستفيدة ، ووصل عدد المستفيدات من برامج التمكين الاقتصادى مليون و 520 ألف ، وفيما يتعلق بالتأمين الصحي للمرأة المعيلة" وصل إلى 825 ألف مستفيده ، كما انخفض معدل بطالة الاناث من 24.7% في عام 2017 إلى 21.2% فى عام 2018.

كما أكدت مرسى أن السيد رئيس الجمهورية أطلق مبادرة"100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس سى، لتصبح مصر خالية من الفيروس بحلول عام 2020 ، وقد اطلقت الحكومة المصرية وثيقة تأمين على الحياة ، كما أعلن رئيس الجمهورية عن تخصيص (50 الف) وثيقة مجانية للسيدات المعيلات والأشد احتياجا ، وقامت مصر بتوفير البنية التحتية المستدامة ، والتى تهدف الي توفير "سكن لائق" وتطوير 80% من المناطق الخطرة فى جميع عشوائيات مصر وتسكين 250 ألف أسرة، ووصلت شبكات مياه الشرب الرئيسية فى كل المحافظات إلى تغطية شاملة 96% ونحو 99,7% من شبكات الكهرباء و66% من الصرف الصحى فى عام 2017، بالاضافة إلى اطلاق حملات توعية وطرق الابواب وصلت الى مايزيد عن 4 مليون سيدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بالتشريعات فقد أصدر البرلمان المصري قانون تجريم الحرمان من الميراث، و تعديل قانون التأمين الصحى ،وصدور قانون الخدمة المدنية الذى أكد على حق الموظفة فى أجازة وضع لمدة 4 أشهر وبحد اقصى 3 مرات طوال مدة عملها واقرار الرئيس والحكومة الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الواجب الوطنى والمسئولية أمام التاريخ تستلزم استمرار العمل نحو اسراع الخطى لتمكين المرأة حتى لا تتخلف إمرأة واحدة عن الركب.