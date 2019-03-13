شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تجررى تحليل للمخدرات لجميع أعضاء الجهاز الإدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ إدارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، حملة تحليل للكشف عن المخدرات لجميع أعضاء الجهاز الإدارى بها، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية، بإجراء كشف على المخدرات لجميع العاملين، وبالتنسيق مع إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور محمود المتينى، وسيتم إجراء تحليل مخدرات مفاجئ لجميع الإداريين والعمال و السائقين بالجامعة.

وقال سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة فى بيان، إن هذا الإجراء يأتى انطلاقاً من الحرص على الصالح العام وحماية الأرواح والممتلكات، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة حيال من يثبت تعاطيه للمخدرات.