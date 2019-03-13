شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحص 4.1 مليون تلميذ منذ إطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 4 مليون و 122 ألف و 814 طالبًا وطالبة منذ انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة يوم 16 فبراير 2019 والمرحلة الثانية فى السادس من الشهر الجارى.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان أنه تم فحص حوالى 432 ألف و 213 طالب خلال الأسبوع الأول من إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة فى 11 محافظة هى القاهرة والسويس والاسماعيلية و المنوفية وكفر الشيخ وبنى سويف وسوهاج و الأقصر وأسوان و البحر الأحمر وشمال سيناء، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 3 مليون و 690 ألف و 601 طالب في 11 محافظة و هى " الجيزة و الفيوم و البحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية و دمياط و بورسعيد و مطروح و جنوب سيناء".

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من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثانية كانت القاهرة ثم سوهاج ثم أسوان، حيث تم فحص 129 ألف و 500 طالب بالقاهرة، و 73 ألف و 757 طالب بسوهاج، و 64 ألف و 656 طالب بأسوان، و 6 آلاف و 886 طالب بالسويس، و 26 ألف و 915 طالب بالاسماعيلية، و 37 ألف و 105 طالب بالمنوفية، و 20 ألف طالب بكفر الشيخ و 21 ألف و 540 طالب ببني سويف و 36 ألف و 79 طالب بالأقصر و 7 آلاف طالب بالبحر الأحمر و 11 ألف طالب بشمال سيناء.

وأكد مجاهد، أن أعمال الفحص في المبادرة مستمرة على 3 مراحل، تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل، مضيفاً أن كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ"عيادات التأمين الصحي" بالمجان.

يذكر أن المبادرة تستهدف فحص قرابة 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة تنتهى بنهاية شهر أبريل المقبل، على أن يتم علاج المصابين بالأمراض الثلاثة في 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في "الحملة"، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجرى الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.