بدء ورشة عمل الأكاديمية الوطنية للشباب للمدربين بالمصالح الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت فعاليات ورشة العمل، التي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، للقائمين على شئون التدريب والموارد البشرية بالمصالح الحكومية المختلفة تحت عنوان (التدريب وأثره في أداء حكومي متميز)، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يشكل برنامج الورشة ندوة تعريفية عن البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية.

وتستقبل الأكاديمية مديري التدريب بجميع الوزارات والهيئات العامة للمشاركة بها.