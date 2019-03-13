محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
بدأت فعاليات ورشة العمل، التي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، للقائمين على شئون التدريب والموارد البشرية بالمصالح الحكومية المختلفة تحت عنوان (التدريب وأثره في أداء حكومي متميز)، اليوم الأربعاء.
ومن المقرر أن يشكل برنامج الورشة ندوة تعريفية عن البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية.
وتستقبل الأكاديمية مديري التدريب بجميع الوزارات والهيئات العامة للمشاركة بها.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء ورشة عمل الأكاديمية الوطنية للشباب للمدربين بالمصالح الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.