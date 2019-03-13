مصري يحصل على 40 ألف جنيه مستحقات متأخرة عن عمله بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة في المملكة العربية السعودية، نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات الاستثمارية بالمملكة لصرف مستحقات مواطن مصري متأخرة وديا، بلغت 9 آلاف ريال سعودي، ما يوازي 40 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان، الأربعاء، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "أ .غ .ن" من العاملين لدى إحدى شركات المقاولات الاستثمارية في حصوله على باقي مستحقاته البالغة 9 آلاف ريال سعودي، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وأضاف أن المستشار العمالي، بجدة، عثمان رمضان، تواصل مع مدير إدارة الموارد البشرية وأفاد بأن المواطن ليس له أي مستحقات وأنه أخذ راتبه ومستحقاته المالية، والشركة أنهت التعاقد معه قبل انتهاء العقد بأربعة أشهر، ومن ثم فإنه وفقا للمادة (٨٠) من نظام العمل السعودي يستحق باقي قيمة العقد في حالة الإنهاء من قبل صاحب العمل بدون سبب مشروع.

وبعد عدة لقاءات مع إدارة الشركة تم الاتفاق على الحل الودي بصرف المبلغ المذكور، فضلا عن تذكرة المغادرة مع إقرار باستلامه هذه المستحقات.