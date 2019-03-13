ضبط 8 أطنان "سناكس" فاسدة داخل مصنع بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
داهم ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الأربعاء، مصنعا غير مرخص لإنتاج المقرمشات "سناكس".
وتمكنت مأمورية بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط مالك المصنع وبحوزته 8 أطنان و192 كجم "سناكس" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأشارت التحريات تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، إلى أن مالك المصنع يستخدم مكسبات طعم مجهولة المصدر، ومستلزمات إنتاج رديئة، لتحقيق أرباح طائلة.
تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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