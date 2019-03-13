ضبط 66 قضية تموينية و35 مخبزا مخالفا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 66 قضية متنوعة، أبرزها 11 منشأة بدون ترخيص، 10 مخالفات عدم حمل شهادة صحية، و35 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن غير مطابق للمواصفات.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، أحالها اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.