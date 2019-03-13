انت الان تتابع كامل الوزير في جولة بمحطة مصر: «ينفع المنظر ده؟» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير النقل أثناء جولته في محطة مصر

تفقد كامل الوزير، وزير النقل، محطة مصر، اليوم الثلاثاء، لمتابعة انطلاق وعودة القطارات، وذلك برفقة رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، وقيادات الهيئة، عقب انتهاء اجتماعه معهم. والتقى الوزير عددا من الركاب ودار حوار بشأن منظومة السكك الحديدية، إذ أكد الوزير أن السكة الحديد ستشهد خلال الفترات المقبلة تحسنا في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خصوصا مع حملة الانضباط التي أعلنت عنها هيئة السكك الحديدية اليوم ومع توالي تنفيذ مشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية.

أوضح أن الوزارة تنفذ التجديد الشامل لمسافة 1000كم بتكلفة 5 مليارات جنيه ومع توالي تنفيذ مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية ومع توريد العربات والجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها إذ يؤدي ذلك إلى التحسن الكبير في مستوى الخدمة.وأثناء توجه وزير النقل إلى برج الشمال للإشارات لاحظ وجود مجموعات من