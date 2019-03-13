كامل الوزير في جولة بمحطة مصر: «ينفع المنظر ده؟»

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وزير النقل أثناء جولته في محطة مصر
تفقد كامل الوزير، وزير النقل، محطة مصر، اليوم الثلاثاء، لمتابعة انطلاق وعودة القطارات، وذلك برفقة رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان، وقيادات الهيئة، عقب انتهاء اجتماعه معهم. والتقى الوزير عددا من الركاب ودار حوار بشأن منظومة السكك الحديدية، إذ أكد الوزير أن السكة الحديد ستشهد خلال الفترات المقبلة تحسنا في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خصوصا مع حملة الانضباط التي أعلنت عنها هيئة السكك الحديدية اليوم ومع توالي تنفيذ مشروعات تجديد خطوط السكك الحديدية.
أوضح أن الوزارة تنفذ التجديد الشامل لمسافة 1000كم بتكلفة 5 مليارات جنيه ومع توالي تنفيذ مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية ومع توريد العربات والجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها إذ يؤدي ذلك إلى التحسن الكبير في مستوى الخدمة.وأثناء توجه وزير النقل إلى برج الشمال للإشارات لاحظ وجود مجموعات من
أوضح أن الوزارة تنفذ التجديد الشامل لمسافة 1000كم بتكلفة 5 مليارات جنيه ومع توالي تنفيذ مشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية ومع توريد العربات والجرارات الجديدة التي تم التعاقد عليها إذ يؤدي ذلك إلى التحسن الكبير في مستوى الخدمة.
وأثناء توجه وزير النقل إلى برج الشمال للإشارات لاحظ وجود مجموعات من لقم الفرامل منتشرة بجوار القضبان فوجه بتجميعها فورا وموافاته بتقرير فوري عن هذه الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، قائلا "ينفع المنظر ده؟".
وفي برج الشمال الإشارات أكد الوزير ضرورة اليقظة التامة واتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بعوامل السلامة والأمان إذ أوضح رئيس الهيئة أن هذا البرج يدخل ضمن مشروع كهربة الإشارات لخط القاهرة - الإسكندرية الذي تنفذه الوزارة.
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