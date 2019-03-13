انت الان تتابع «التعليم» تعلن بدء تلقي تظلمات مسابقة العقود المؤقتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طارق شوقي وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء تلقي تظلمات وشكاوى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى يوم الخميس المقبل. ?واختبرت الوزارة، في 4 مارس الجاري، المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين في 51 قاعة مجهزة في عدة محافظات. وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم توفير 51 قاعة في المديريات وتعقد على 15 فترة، الفترة عبارة عن 30 دقيقة و15 دقيقة راحة، والامتحان مكون من 40 سؤالا. وأضاف أن الامتحان لا يحتاج إلى أي إمكانيات ويستطيع المتقدم أن يعدل في الامتحان والإجابات، ويحذر اصطحاب المحمول.

وأكد أن الامتحان مصمم بشكل يصعب اختراقه أو تصوير الامتحان أو الغش أو أي شيء وهناك معايير أمان كبيرة ومختلفة.وتابع نائب وزير التربية والتعليم: "يجب أن يحظى جميع المتقدمين بنفس الفرصة"، مؤكدًا أن النتيجة تصل للمتقدم خلال يومان 48 ساعة بعدها يتم إخطاره للتوجه إلى الإدارة لاستلام وظيفته، كما أن الأسئلة

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