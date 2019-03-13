انت الان تتابع الزراعة: 16 مليون كلب بمصر.. و500 جنيه تكلفة الإخصاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كلاب ضالة
قال الدكتور عز أبو ستيت، وزير الزراعة، إن مصر بها ما يقرب من 16 مليون كلب، بينها من 5 إلى 7 ملايين ذكور، وعمليات الإخصاء تتكلف 500 جنيه عن كل كلب، وهو ما يمثل عبئا مالي كبيرا على الوزارة، خصوصا في ظل احتياجات القطاعات المختلفة بالوزارة للدعم المالي. جاء ذلك في رده على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، المقدمة نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم. وأضاف الوزير: مفيش كلب خرج من مصر دون ضوابط، مشيرا إلى خروج 567 كلبا فقط في 2018، وفقا للاشتراطات المعروفة سواء بوجود تصريح للسفر والفحص الطبي وخلافه، قائلا: «وزي ما في كلاب بتمشي في كلاب بتروح».
على جانب آخر أشار الوزير، إلى أن قطاع الثروة الحيوانية التابع للوزارة، يقوم بتكثيف دوره الرقابي والتوعوي وكذلك الإرشاد، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوانات. وبرر الوزير أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف، بسبب الاستيراد من الخارج، مستشهدا بفول الصويا، إذ يتم استيراد 4 ملايين طن سنويا. وأوضح
على جانب آخر أشار الوزير، إلى أن قطاع الثروة الحيوانية التابع للوزارة، يقوم بتكثيف دوره الرقابي والتوعوي وكذلك الإرشاد، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوانات.
وبرر الوزير أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف، بسبب الاستيراد من الخارج، مستشهدا بفول الصويا، إذ يتم استيراد 4 ملايين طن سنويا.
وأوضح وزير الزراعة، أنه تم رصد 600 مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو بالتعاون مع 3 بنوك وطنية.
وأكد الوزير، أن أحد أسباب تراجع دور الإرشاد الزراعي، وقلة القوى العاملة في الجمعيات الزراعية، بسبب توقف التعيينات في وزارة الزراعة منذ منتصف الثمانينيات، مشيرا إلى أزمات عمالة التشجير ممتدة منذ 20 سنة.
اقرأ أيضا: للأكل أم التربية؟ فتنة تصدير الكلاب للخارج
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة: 16 مليون كلب بمصر.. و500 جنيه تكلفة الإخصاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.