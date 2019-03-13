انت الان تتابع الزراعة: 16 مليون كلب بمصر.. و500 جنيه تكلفة الإخصاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كلاب ضالة

قال الدكتور عز أبو ستيت، وزير الزراعة، إن مصر بها ما يقرب من 16 مليون كلب، بينها من 5 إلى 7 ملايين ذكور، وعمليات الإخصاء تتكلف 500 جنيه عن كل كلب، وهو ما يمثل عبئا مالي كبيرا على الوزارة، خصوصا في ظل احتياجات القطاعات المختلفة بالوزارة للدعم المالي. جاء ذلك في رده على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، المقدمة نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم. وأضاف الوزير: مفيش كلب خرج من مصر دون ضوابط، مشيرا إلى خروج 567 كلبا فقط في 2018، وفقا للاشتراطات المعروفة سواء بوجود تصريح للسفر والفحص الطبي وخلافه، قائلا: «وزي ما في كلاب بتمشي في كلاب بتروح».

على جانب آخر أشار الوزير، إلى أن قطاع الثروة الحيوانية التابع للوزارة، يقوم بتكثيف دوره الرقابي والتوعوي وكذلك الإرشاد، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوانات. وبرر الوزير أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف، بسبب الاستيراد من الخارج، مستشهدا بفول الصويا، إذ يتم استيراد 4 ملايين طن سنويا. وأوضح