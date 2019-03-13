شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: قبول طلبات 194 فرصة عمل بالقليوبية (الراتب وشروط التقديم) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، الأربعاء، قبول طلبات راغبى العمل على 194 فرصة عمل للذكور والإناث بـ5 منشآت، بأجر يتراوح من 1200 إلى 2500 جنيه.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص تتمثل في 12 فرصة بشركة أيجي قطن لتصنيع الملابس، و83 فرصة بـ«المتحدون لصناعة الملابس»، 27 بـ«الثلاثية تكس»، و60 بـ«المؤسسة الوطنية المصرية للتنمية»، و12 بـ«مخبر الرفاعي».

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وأضاف «سعفان» أن المهن المطلوبة: عمال تشطيب، وأوفر، وتعبئة، ومساعد قص، ومحاسب، وعمال سنجر، وأورلية، وفرش القص، وعمال خدمات، ومكواة، وعمالة مساعدة، ومسؤول علاقات خارجية، وبائع، واستيوارد، وعمال أسانسير، وهناك مهن لا يشترط فيها مؤهل، وأخرى دبلوم صنايع وتجارة ومؤهل متوسط وعال.

من جانبه، أشار فتحى دسوقى، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه تتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وذكر أن الطلبات تقدم من الأربعاء وحتى استيفاء العدد المطلوب، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ماعدا الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية «بنها- كورنيش النيل- الفلل- بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم».