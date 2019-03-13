شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تحبط تهريب 8 أطنان حشيش و55 ألف قاروصة سجائر مسرطنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت عناصر القوات البحرية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة تهريب أكثر من 8 أطنان من جوهر الحشيش المخدر، وذلك في ضربة قاصمة للمهربين وتجار المواد المخدرة التي تستهدف تدمير عقول وسواعد شباب الوطن.

وذكرت القوات المسلحة، في بيان الأربعاء، أن بلاغا ورد من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برصد مغادرة أحد بلنصات الصيد المشتبه به من بلطيم إلى المنطقة شمال البحر المتوسط، بغرض استلام شحنة يشتبه في أنها تحوي كمية كبيرة من المواد المخدرة وبالمتابعة الدقيقة لحركة البلنص، تم رصد إبحاره باتجاه السواحل الغربية لمصر للدخول إلى البلاد عبر البحر.

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وقامت على الفور عناصر القوات البحرية بمعارضة المركب الذي حاول طاقمه الهرب من مطاردة وحدات القوات البحرية وإلقاء الحمولات بالبحر، وتم إجباره على التوقف وبتفتيشه عثر بداخله على شحنة من المواد المخدرة يصل وزنها إلى أكثر من 8 أطنان من جوهر الحشيش المخدر، وتم اقتياد البلنص إلى أحد الموانئ لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الطاقم والمواد المخدرة.

كما نجحت إحدى الوحدات البحرية بمنطقة رأس الحكمة في ضبط بلنص صيد وطاقمه المكون من 6 أفراد عثر بداخله على كمية كبيرة من السجائر المسرطنة تقدر بحوالى 55 ألف قاروصة سجائر مجهولة الهوية، وتم اقتياد البلنص لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الطاقم والمضبوطات.

يأتى ذلك في إطار جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بالدولة لتأمين الحدود والمعابر والمنافذ وإحكام السيطرة الأمنية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة .