شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: البدء فى إنشاء مشروع أهالينا (2) لنقل سكان المناطق الخطرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أركان حرب عماد أحمد الغزالي، قائد المنطقة المركزية العسكرية، الأربعاء، مشروع أهالينا (1) بمدينة السلام وهو أحد المشروعات السكنية الجديدة التى افتتحها رئيس الجمهورية منذ 3 شهور، فى إطار المشروعات التى تقيمها المحافظة خصيصاَ لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية.

وأثنى محافظ القاهرة على جهود وزارة الدفاع ورجال القوات المسلحة فى تنفيد المشروعات الخدمية بمحافظة القاهرة وخاصة المنطقة المركزية العسكرية فى تنفيذ مشروع أهالينا (1) فى زمن قياسي والتغلب على الصعوبات والمعوقات التى واجهت إقامة المشروع، والذى ضم 25 عمارة سكنية من 12 دورا مزودة بعدد 2 مصعد كهربائي بإجمالي 1064 وحدة سكنية تشمل 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ مفروشة بالكامل بالأثاث والأجهزة والأدوات الكهربائية اللازمة، بالإضافة الى إنشاء 104 محلات مع إقامة مول تجارى ومدرسة ومركز طبي ومسجد ومسطحات خضراء وأماكن انتظار سيارات، وجارى تسليم المستحقين لها طبقاَ للجدول الزمنى وتم الانتهاء من تسليم 147 حالة من المرحلة الأولى من إجمالي 167 مستحقا بالمرحلة الأولى، وجارى استكمال أوراق الباقي.

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وقال عبدالعال إن المنطقة المركزية العسكرية بدأت بالفعل فى التجهيز لإقامة مشروع أهالينا (2) المقام على مساحة 15 فدانا وإعداد المخطط التفصيلي له بالتعاون مع جامعة عين شمس، ويضم المشروع إقامة 34 عمارة سكنية من 12 طابقا، بكل طابق أربع وحدات سكنية، بالإضافة إلى 176 محلا تجاريا بمساحة 45 مترا مربعا للمحل وإنشاء 4 مولات تجارية مطلة على محور ترعة الطوارئ، بالإضافة إلى مدرسة تعليم إساسي تضم 33 فصلا تعليميا، بالإضافة إلى مسجد وكنيسة ومناطق خضراء وأماكن انتظار سيارات ومركز شباب على مساحة 7300 متر مربع لخدمة المشروعين أهالينا (1)، و(2) والمزمع الانتهاء منه خلال عام.

وأكد محافظ القاهرة على تقديره الخاص لكل الكيانات الاقتصادية الكبرى ورجال الأعمال الوطنيين الذين ساهموا فى إقامة المشروع من أجل توفير مسكن ملائم وآمن لسكان المناطق العشوائية الخطرة والقضاء عليها بما يضمن حياة كريمة والارتقاء بالعاصمة وسكانها.

وخلال الجولة قام المحافظ ومرافقيه بتسليم 4 أسر من المستحقين وحداتهم السكنية مفروشة بالكامل وسط فرحة عارمة من السكان المنتقلين للمشروع.