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وزير الزراعة: الأسبوع العلمى الزراعى فرصة لزيادة الإنتاج وتعزيز التعاون مع إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن  مصر سوف تقوم باستضافة الأسبوع العلمي الزراعي الأفريقي الثامن في أكتوبر 2019 بالتنسيق مع منتدى الأبحاث الزراعية فى إفريقيا (فارا)، وتعد هذه هى المرة الأولى التى يعقد فيها الأسبوع العلمى فى منطقة شمال افريقيا وبذلك فإنه يفتح مجالا جديدا لمشاركة مصر فى تشكيل الزراعة ونظم الغذاء فى القارة.

 

وأضاف أبوستيت  خلال تدشين الموقع الإلكتروني والإعلان عن استضافة مصر للأسبوع العلمى الزراعى الأفريقى، أن انعقاد المؤتمر يتواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وأشار إلى أن القارة الافريقية مازالت بكرا ولم تكتشف مواردها وتقوم بتصدير المواد خام لذلك فالمؤتمر يهتم بقضية التصنيع الزراعى لتوفير مزيد من فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة للناتج القومى.

 

وقال أبوستيت، إن فاعليات الأسبوع العلمى تستمر لمدة 4 أيام ويجذب حوالي 1500 مشارك ومشاركة نصفهم تقريبا من خارج مصر ، ويتم انعقاد الأسبوع العلمي الزراعي الأفريقي مرة كل ثلاث سنوات ويجمع الأطراف المعنيين بالعلوم الزراعية الافريقية وهو بمثابة منتدى للمهتمين والشركاء لتحديث رؤيتهم المشتركة حول الأبحاث الزراعية اجل التنمية وتأكيدها كما يوفر مجالا فريدا لهؤلاء المعنيين لخلق شبكات للتواصل فيما بينهم وتجديد شركات قائمة او الغاء شراكات أخرى وتبادل المعرفة والخبرات والاهم من ذلك تحديد الأنشطة الرئيسية المشتركة التي يود هؤلاء الشركاء تنفيذها سويا من اجل تحقيق هدفهم المشترك سوف يكون هناك مجالا لعقد اجتماعات عمل (B2B) كما سيقام أيضا معرضا طوال مدة الأسبوع.

 

 وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية  ، إن  الأسبوع العلمى الزراعى الأفريقى سوف يناقش الموضوعات الرئيسية والفرعية التالية ،  العلوم والابتكارات من اجل تحقيق متطلبات المستقبل:لزراعة في افريقيا      2- سلاسل القيمة المرنة للمناخ    3- نظم غذاء زراعية تراعى الشباب

 

- المؤسسات من اجل تحسين تقديم الخدمة: القدرات من اجل الابتكار   2- الابتكار للتأثير في الشراكات    3- الاستثمارات الزراعية  ، نظم المعرفة والتأثير على الناس: الزراعة الرقمية   2- السياسات والحوافز   3- التوسع في الابتكارات

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ومن ناحيته أعرب الدكتور  يمي المدير التنفيذي للفارا عن سعادته لانعقاد الأسبوع العلمي الزراعي الأفريقي في مصر لأول مرة في منطقة شمال أفريقيا وان هناك حوالي 20 دولة أخرى غير أفريقية سوف تشارك فيه وأضاف أن معرض المنتجات المقام على هامش الجلسات العلمية للأسبوع فرصة لكل الدول الأفريقية لعرض أفضل ما لديها من منتجات زراعية.

 

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