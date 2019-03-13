شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس العالمى للمطارات يشكر وزير الطيران على تنظيم مؤتمر الاقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقي الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني ، خطاب شكر ، من انجيلا جيتنز رئيس المجلس العالمي للمطارات ACI ، لحسن تنظيم مؤتمر المجلس الإفريقي للمطارات 2019 ACI Africa في دورته الـ 61 ، وحفاوه استقبال الوفود بمدينة الأقصر خلال الاسبوع الماضي .

اختتمت فعاليات مؤتمر المجلس العالمى للمطارات لقارة أفريقيا ، الذي أقيم بمدينة الأقصر تحت رعاية الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني ، وشهد إقبالاً من المشاركين من المطارات الإفريقية والمنظمات الدولية بما يؤكد على دور مصر الريادي في عالم المطارات والنقل الجوي .

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أسفرت جلسات المؤتمر على نتائج مثمرة وتوصيات إيجابية ، والتي نصت على تعزيز التعاون بين المطارات ومنظمات الطيران العالمية وشركاء الأعمال لتوفير أنظمة نقل جوي آمنة وعلى درجة عالية من الكفاءة وتعظيم مساهمة المطارات والنقل الجوي الإقليمي فى التنمية الإقتصادية للدول الإفريقية ، وتطوير وإدارة الإيرادات الغير ملاحية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية بالصناعة لتحسين إيرادات الأسواق الحره في إفريقيا ، ووضع التصور العام لها على الصعيدين الإقليمي والدولي والسعى نحو مرونة التشريعات واللوائح المحلية والإقليمية لصالح مشغلي المطارات في إفريقيا .