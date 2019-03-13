شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 10 ركاب بالمطار لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، 10 ركاب مصريين وسودانيين فور وصولهم من الخرطوم، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء .
البداية، أنه أثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب طائرة تاركو القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 8 مصريين وشخصين سودانيين لشهادات التطعيم ضد العدوي .
أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، بعزل الركاب الـ10 بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار الي مستشفي الحميات .
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