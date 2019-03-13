أخبار مصر

ورشة عمل للبحوث الفلكية عن الرصد البصرى للأقمار الصناعية والحطام الفضائى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للبحوث الفلكية عن الرصد البصرى للأقمار الصناعية والحطام الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضى يوم 14 مارس 2019 ورشة عمل بعنوان "الرصد البصرى للأقمار الصناعية والحطام الفضائى ودوره فى المحافظة على الأقمار الصناعية"، بمقر المعهد.

 

Advertisements

وأشار القاضى إلى أن الورشة تهدف إلى استعراض تكنولوجيا رصد وتتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائى ولاسيما فى ظل زيادة أعداد الحطام الفضائى وتأثير ذلك على الأقمار الصناعية العاملة، مضيفا أن الورشة ستتناول عددا من الموضوعات منها: طرق تتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائى وخاصة استخدام الرصد البصرى، ومدى الاستفادة من الرصد فى حسابات مدارات هذه الأجسام ودراسة احتمالية التصادم مع بعضها البعض أو مع الأقمار العاملة والذى بدوره يساعد فى المحافظة على الأقمار الصناعية العاملة.

 

ويشارك فى فعاليات الورشة خبير من معهد كيلدش للرياضيات التطبيقية بموسكو بروسيا ورئيس الشبكة العلمية الدولية للرصد البصرى، ونخبة من العلماء المصريين فى هذا المجال.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورشة عمل للبحوث الفلكية عن الرصد البصرى للأقمار الصناعية والحطام الفضائى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا